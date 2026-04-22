Uğur'a Polis Yeleği ve Doğum Günü Sürprizi!

22.04.2026 19:29
Edirne'de down sendromlu Uğur Sarıoğlu, emniyette ağırlandı ve doğum günü kutlaması yapıldı.

EDİRNE İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında down sendromlu Uğur Sarıoğlu'nu (14) makamında ağırladı. Polis yeleği giydirilen Sarıoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.

Özel eğitim öğrencisi down sendromlu Uğur Sarıoğlu ve babası Nihat Sarıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla emniyete davet edildi. Polis yeleği giydirilen ve telsiz verilen Uğur, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından makamında ağırlandı. Ayhan ve emniyet personeliyle sohbet eden Uğur'a sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı. Doğum gününe özel hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Uğur, büyük sevinç yaşadı. Uğur, sevgisini göstermek için uzun süre Ayhan'a sarıldı. Muhittin Ayhan, Uğur'u emniyette ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, kendisinin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi. Uğur, babası ve Ayhan, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: DHA

