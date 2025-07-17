Uğur İbrahim Altay'dan Filistinli Çocuklar İçin Çağrı - Son Dakika
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Uğur İbrahim Altay'dan Filistinli Çocuklar İçin Çağrı

Uğur İbrahim Altay\'dan Filistinli Çocuklar İçin Çağrı
17.07.2025 11:54
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Altay, UCLG forumunda Filistinli çocuklar için barış ve dayanışma mesajları verdi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu'nda Filistinli çocuklarla ilgili konuştu.

Altay, New York'taki BM binasında düzenlenen forumda, dünyanın zor zamanlardan geçmesine rağmen bir başka açıdan yeni fırsatlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu yılki forumun insanı, bakım hizmetlerini ve kamu hizmeti sunumunu sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştiren yeni bir sosyal kalkınma gündemine katkı sağladığını dile getiren Altay, "Bu forum, yerel yönetimlerin kapsayıcı ve dirençli toplumlar inşa etme konusundaki çabalarını daha görünür kılmak için benzersiz bir fırsattır. Aynı zamanda daha kapsayıcı, daha gerçeklere dayalı ve insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı olarak çok taraflılığın nasıl olması gerektiği gösteren bir sembolüdür." diye konuştu

Son yıllarda çok taraflı sistemin baskı altında olduğunu ancak böyle anlarda amacın yenilenerek tüm yönetim düzeylerinde iş birliğine yeniden bağlılık gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, "2030 gündemine ulaşmaya beş yıldan az bir süre kalmışken önemli mesafeler kat ettik. Ancak bununla yetinmiyor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını savunmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"Adalet, barış, bakım ve bölgesel dayanışma, merkeze alınmadan çok taraflılık yenilenemez" ifadelerini kullanan Altay, şunları kaydetti:

"Gelin, yeni sosyal sözleşmeyi, ortaklık içinde yönetişim sağlayarak, yerel erişimi güvence altına almak için finansmanı dönüştürerek ve kaynakların her yönetim alanına ulaşmasını sağlayarak temelden birlikte inşa edelim. Bu birliktelikle, sadece kendi şehirlerimizde değil, tüm dünyada barışa, adalete, huzur ve kardeşliğe katkı sağlayalım. Özellikle dünyanın bir köşesinde masumların bombalar altında yok olan hayatlarını görmezden gelmeyelim. Şehirleri yaşanır kılmak sadece yollar yapmak, parklar inşa etmek değildir, insan onurunu savunmak da hepimizin ortak görevidir. Gazze, vicdanlarımızı sınayan bir ayna gibi karşımızda duruyor. Bu çağda, çocukların korkusuzca sokaklarında oynayabildiği şehirler inşa etmek istiyorsak önce Gazze'nin sessiz çığlığına kulak vermeliyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uğur İbrahim Altay'dan Filistinli Çocuklar İçin Çağrı - Son Dakika

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