Uğur Mumcu Katledişilinin 33. Yılında Konak'ta Anıldı... Nülifer Çınarlı Mutlu: O Bomba, Hepimizin Evine, Yüreğine Düştü

(İZMİR) - Konak Belediyesi, usta gazeteci Uüur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılında anma programı düzenledi. Programda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "O bomba, hepimizin evine, yüreğine düştü; hepimizi parçaladı. Daha güçlü, daha güzel, daha özgür, adaletli bir ülke için mücadele etmeye, çok çalışmaya, birlikte direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Usta Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında, Konak Belediyesi'nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlediği programla anıldı. Uğur Mumcu'nun hayattan koparılışının ardından yazılmış şiir ve şarkıların yanı sıra Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelenmiş eserlerin seslendirildiği gecede, seyirci de tüm şarkılara eşlik etti. Kalabalık bir kadroyla sahne alan sanatçılar özellikle "Vurulduk Ey Halkım, Unutma" şiirini hep birlikte okuyarak salonu dolduranları duygulandırdı ve büyük alkış aldı.

"Çok daha güzel bir ülke için birlikte direnmeye devam edeceğiz"

Programın sonunda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, emeği geçen tüm sanatçılara ve izleyen Konaklı komşularına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü o kara günü hala dün gibi hatırlıyorum. Onun Sakıncalı Piyadesi'ni küçücük yaşta izleyen, onun yazılarını okuyan gencecik bir mimardım. Gerçekten o bomba, hepimizin evine, yüreğine düştü; hepimizi parçaladı. Çok uzun süre, ülke kendine gelemedi. Uğur Mumcu'yu unutmadık, unutmayacağız. Çok daha iyi, çok daha güzel bir ülke için çalışmaya, birlikte direnmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun. Daha güçlü, daha güzel, daha özgür, adaletli bir ülke için mücadele etmeye, çok çalışmaya devam edeceğiz."