Uğur Mumcu, Marmaris'te Anılacak

21.01.2026 15:18  Güncelleme: 16:33
Marmaris Belediyesi, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu ölümünün 33. yılında anmak üzere düzenlenen etkinlikle anacak. Etkinlikte, Mumcu'nun gazetecilik anlayışı ve toplumsal hatırası ele alınacak.

(MUĞLA)- Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 33'üncü yılında Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle anılacak. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Uğur Mumcu'yu ve demokrasi uğruna yaşamını yitiren tüm aydınlarımızı anacağımız bu anlamlı geceye tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Marmaris Belediyesi, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu anacak. 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu için düzenlenecek gecede, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Tiyatro ve Müzik Topluluğu sahne alacak. Programda, Mumcu'nun gazetecilik anlayışı, düşünce dünyası ve toplumsal bellekte bıraktığı izler ele alınacak. Etkinlik, 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde gerçekleşecek.

"Bu anlamlı geceye tüm halkımızı davet ediyorum"

Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin ve devrimlerin kararlı savunucularından biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Araştırmacı gazeteciliğin simge isimlerinden Uğur Mumcu, yaşamı boyunca Cumhuriyet, demokrasi ve aydınlanma mücadelesinden asla vazgeçmedi. Karanlık odaklara karşı gerçeğin peşinden yürüyen Mumcu'nun yıllar önce ortaya koyduğu gerçekler, bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Uğur Mumcu'yu ve demokrasi uğruna yaşamını yitiren tüm aydınlarımızı anacağımız bu anlamlı geceye tüm halkımızı davet ediyorum" diyerek, vatandaşlara programa katılma çağırısında bulundu.

Kaynak: ANKA

