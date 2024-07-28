Uğur Taşdemir, Yabancı Dizi ve Filmlerin Türkçe Seslendirmeleriyle Tanınan Oyuncu, 58 Yaşında Vefat Etti - Son Dakika
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Uğur Taşdemir, Yabancı Dizi ve Filmlerin Türkçe Seslendirmeleriyle Tanınan Oyuncu, 58 Yaşında Vefat Etti

Yabancı dizi ve filmlerdeki karakterlerin Türkçe seslendirmeleriyle tanınan oyuncu Uğur Taşdemir, 58 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Taşdemir'in kaybının derin üzüntüsü yaşandığı belirtildi. Sanatçının cenazesi, Moda Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda defnedilecek. Uğur Taşdemir, sinema oyunculuğunun yanı sıra başarılı seslendirmeleriyle de dikkat çekmiş ve birçok dizi ve filmde Türkçe seslendirme yapmıştır.

28.07.2024 17:11
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Yabancı dizi ve filmlerdeki karakterlerin Türkçe seslendirmeleriyle tanınan oyuncu Uğur Taşdemir 58 yaşında vefat etti.

Oyuncular Sendikası'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçının cenazesi, 30 Temmuz'da öğlen namazına müteakip Moda Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Uğur Taşdemir hakkında

Tam Adı Aykut Uğur Taşdemir olan sanatçı, 1965 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Taşdemir, tiyatroya olan ilgisi sebebiyle sanata yöneldi ve amatör tiyatro topluluklarında yer aldı.

Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı 2005'te Çığır Sahne, 2006'da ise Tiyatro Fora kadrosunda sahneye çıktı.

Sinema oyunculuğuna 1989'da başlayan Taşdemir, "Kurtlar Vadisi", "Doktorlar", "Filinta", "Halka", "Acı Hayat", "Acı Hayat" ve "İnce İnce Yasemince"nin de aralarında bulunduğu birçok yapımda rol aldı.

Başarılı seslendirmeleriyle dikkati çeken sanatçı "Karayip Korsanları", "Hz. Yusuf", "Squid Game", "Better Call Saul", "BoJack Horseman", "Breaking Bad" gibi dizi ve filmlerin de Türkçe seslendirmesine imza attı.

Federal Film Akademi ve Başkent İletişim Bilimleri Akademileri'nde eğitim de veren Taşdemir, hazırlamış olduğu "Sürç-i Lisan", "Sesin Yüzleri" ve "İşte O Ses Röportajları" programlarının yanı sıra Uğur Veli'nin yapımcılığını üstlendiği "Su Savaşları" belgeselinin sunuculuğunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uğur Taşdemir, Yabancı Dizi ve Filmlerin Türkçe Seslendirmeleriyle Tanınan Oyuncu, 58 Yaşında Vefat Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uğur Taşdemir, Yabancı Dizi ve Filmlerin Türkçe Seslendirmeleriyle Tanınan Oyuncu, 58 Yaşında Vefat Etti - Son Dakika
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