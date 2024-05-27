Uğur Yılmaz, Yalta'ya Giden Yol Müzik Festivali'nde Altın Mikrofon ödülünü kazandı - Son Dakika
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Uğur Yılmaz, Yalta'ya Giden Yol Müzik Festivali'nde Altın Mikrofon ödülünü kazandı

Uğur Yılmaz, Yalta\'ya Giden Yol Müzik Festivali\'nde Altın Mikrofon ödülünü kazandı

Opera sanatçısı Uğur Yılmaz, Rusya'da düzenlenen Yalta'ya Giden Yol Uluslararası Müzik Festivali'nde Altın Mikrofon ödülüne layık görüldü. Yılmaz, ödülünü alırken ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti. Festivalde 47 ülkeden katılımcılar yer aldı ve 15 ses sanatçısı popüler Sovyet savaş şarkılarını seslendirdi.

27.05.2024 17:04
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Opera sanatçısı Uğur Yılmaz, Rusya'da " Yalta'ya Giden Yol" Uluslararası Müzik Festivali'nde "Altın Mikrofon" ödülüne layık görüldü.

??????? İstanbul Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, 250 yarışmacı arasından finale çıkan Yılmaz, aldığı ödüle ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Türk opera sanatçısı olarak ülkemi Kremlin Sarayı gibi sahnelerde temsil etmenin hazzı inanın paha biçilemez. Performans sonrası ülkem adına yaptığım konuşma sırasında nefesler tutuldu ve salon Cumhuriyetimizin ayak seslerini tekrar hatırladı. Aynı duyguları kendi ülkemde, kendi sahnelerimde yaşamak en büyük özlemim. Duygularıma tercüman olan tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rusya Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale 47 ülke katılırken, finale kalan 15 ses sanatçısı, popüler Sovyet savaş şarkılarını kendi dillerinde seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uğur Yılmaz, Yalta'ya Giden Yol Müzik Festivali'nde Altın Mikrofon ödülünü kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uğur Yılmaz, Yalta'ya Giden Yol Müzik Festivali'nde Altın Mikrofon ödülünü kazandı - Son Dakika
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