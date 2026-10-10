UID'de Kenan Aslan delegelerin tüm oyunuyla yeniden genel başkanlığa seçildi - Son Dakika
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UID'de Kenan Aslan delegelerin tüm oyunuyla yeniden genel başkanlığa seçildi

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UID'nin Neuss'ta düzenlenen 9. Olağan Genel Kurulu'nda Kenan Aslan, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kenan Aslan güven tazelerken UID, Türk diasporasıyla ilişkileri geliştirme ve toplumlar arası iletişimi güçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 9. Olağan Genel Kurulu'nda Kenan Aslan yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Türk toplumuna yönelik çalışmalarıyla öne çıkan UID'nin 9. Olağan Genel Kurulu Neuss kentinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Kenan Aslan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

UID, farklı ülkelerde teşkilatlanmasıyla Türk diasporasıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Neuss'taki genel kurula İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdulhadi Turus ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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