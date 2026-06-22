UID'nin Arnavutluk Şubesi Açıldı - Son Dakika
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UID'nin Arnavutluk Şubesi Açıldı

22.06.2026 23:22
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Arnavutluk'ta UID şubesinin açılışı ve genel kurulu yapıldı, ilişkiler vurgulandı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Arnavutluk Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Başkent Tiran'da bir otelde düzenlenen açılış programı kapsamında UID'nin Arnavutluk Şubesi Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, UID Arnavutluk Şube Başkanı Sinan Tekin, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Erciyes, burada yaptığı konuşmada Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan ortak tarih, kültürel yakınlık ve halklar arasındaki güçlü kardeşlik bağlarından beslendiğini söyledi.

UID'nin faaliyetlerinin önemine değinen Erciyes, "UID, hem ülkemizin yurt dışında daha iyi tanıtılmasına hem de dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayan etkin bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

"Arnavutluk'un bizim gönlümüzdeki yeri ayrıdır"

Aslan da "Arnavutluk'un bizim gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Çünkü Balkanlar, sadece tarih kitaplarında kalan bir coğrafya değil; ortak hafızamızın, ortak medeniyetimizin ve ortak gönül dünyamızın merkezlerinden biridir. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kardeşlik de birkaç yıllık ilişkilerin değil, yüzyıllar boyunca aynı medeniyetin çatısı altında şekillenen ortak bir geçmişin eseridir." ifadelerini kullandı.

Tekin ise UID'nin dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının sesi olan ve dayanışmalarına katkı sunan önemli bir sivil toplum hareketi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UID'nin Arnavutluk Şubesi Açıldı - Son Dakika

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