UID Varşova'da İftar Programı Düzenledi

06.03.2026 03:05
UID, Polonya'da Ramazan iftarı ile birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sırakaya, insanlığa dikkat çekti.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Polonya'nın başkenti Varşova'da iftar programı düzenledi.

UID'in Varşova'daki Tatar Camii'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, UID Polonya Bölge Başkanı Halil Gürbüz, Polonya Müftüsü Tomasz Miskiewicz ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa, davetlilere UID'nin tanıtım filmi gösterilmesiyle başlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Varşova'da düzenlenen iftar programında birliğin ve beraberliğin güzel bir resmini sergilediklerini söyledi.

Ramazan ayının sadece oruç tutulan bir ayı ifade etmediğini belirten Sırakaya, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı her gün dışarıya bakmaktan yorulduğumuz bir ortamda, kendi iç dünyamıza doğru yapmış olduğumuz bir yolculuğu, tabiri caizse kendi Hiralarımıza çekildiğimiz bir süreci, dinimizin ve medeniyetimizin buyruğu olan 'hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin' düsturunca hareket ettiğimiz ve biraz da kendimizle yüzleşmiş olduğumuz bir süreci ifade ediyor."

Sırakaya, bugünkü programda gördüğü güzelliklere değinerek, sosyal dayanışmasını zirveye çıkartmış bir Türk ve Müslüman toplumunun varlığını, devlet ile millet kaynaşmasını ve barış ile huzurun ne denli önemli olduğunu gördüğünü vurguladı.

Dünyada insan ve insanlığın ölmeye yüz tuttuğu bir süreç yaşandığına, insanların ölebileceğini ancak insanlığın ölmemesi gerektiğine dikkati çeken Sırakaya, "Bugün başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin varlığını bütün dünyada bir deniz feneri misali gözlemliyoruz. Keşke dünyada sadece deniz feneri görevini Türkiye üstlenmemiş olsaydı." dedi.

Sırakaya, dünya genelinde özellikle çocuklar öldürülürken sessiz kalındığını, zulmün daha fazla ses çıkardığı bir sürece şahitlik edildiğini belirterek, barışın, doğruluğun ve iyiliğin daha fazla alan bulması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

"Bizim medeniyetimizde yaşamak görev, yaşatmak ibadettir." diye konuşan Sırakaya, bundan sonraki süreçte garibanı kollama, yaşatma ve garibanın sessiz çığlığına ses olma gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti."

Kaynak: AA

