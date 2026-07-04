İzmir'in Ulaşım Modeli Uluslararası Takdir Topladı - Son Dakika
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İzmir'in Ulaşım Modeli Uluslararası Takdir Topladı

04.07.2026 10:54  Güncelleme: 11:43
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, UITP Avrasya Konferansı için kente gelen UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani'yi ağırladı. Mezghani, İzmir'in toplu ulaşımdaki başarısını överek kenti 2027'de Hamburg'da düzenlenecek UITP Zirvesi'ne davet etti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Avrasya Konferansı için kentte bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Genel Sekreteri Mohamed Mezghani'yi ağırladı. Mezghani, kentin toplu ulaşım alanındaki başarısını överek İzmir'i 2027 yılında Hamburg'da düzenlenecek UITP Zirvesi'ne davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Avrasya Konferansı kapsamında İzmir'e gelen UITP Genel Sekreteri Mohammed Mezghani, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Mezghani, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile bir araya gelerek kent içi ulaşım sistemleri ve toplu taşımada uluslararası iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye; UITP Avrasya Başkanı Feyzullah Gündoğdu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İzmir Metro AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Elvin Sönmez Güler ile UITP yetkilileri katıldı.

"İZMİR ÖRNEK BİR KENT"

Ziyarette konuşan UITP Genel Sekreteri Mohammed Mezghani, ikinci kez İzmir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, UITP Avrasya Konferansı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. İzmir'in toplu ulaşım alanında örnek gösterilen kentlerden biri olduğunu ifade eden Mezghani, UITP bünyesinde İzmir Metro AŞ, İZBAN ve ESHOT ile uzun yıllardır iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

İzmir'deki entegre ulaşım sisteminin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Mezghani, vapur, otobüs, metro ve İZBAN gibi farklı ulaşım türlerinin uyum içinde hizmet vermesinin kent içi ulaşımı kolaylaştırdığını söyledi. Mezghani ayrıca, Haziran 2027'de Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek UITP Zirvesi'ne İzmir'i davet etti.

TOPLU ULAŞIMIN TOPLUMSAL ÖNEMİ VURGULANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır görüşmede toplu ulaşımın yalnızca bir ulaşım hizmeti olmadığını, aynı zamanda sosyal eşitlik, ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliğin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Yıldır, bir makalede yer alan " Ulaşım; sosyal eşitlik, ekonomik canlılık, çevresel sürdürülebilirliktir" sözünü paylaşırken, Mezghani de toplu taşımanın yaygınlaşmasının ekonomik gelişime de önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"20 YILLIK GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun da UITP ile yaklaşık 20 yıldır güçlü bir iş birliği yürüttüklerini belirterek, bu süreçte İzmir'de iki uluslararası eğitim programına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Kentte ulaşımı herkes için erişilebilir ve kolay hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Uzun, toplu taşımanın kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Ulaşım Modeli Uluslararası Takdir Topladı - Son Dakika

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