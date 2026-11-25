KİEV, 25 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile enerji, ikili ticaret ve insani destek konularını görüştüklerini söyledi.

Zelenskiy salı günü Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesindeki Ujhorod kentinde yapılan görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkelerimizin birlikte çalışabileceği ve birbirlerine destek verebileceği birçok alan bulunuyor" dedi.

Zelenskiy, özellikle Ukrayna'ya doğalgaz ve dizel yakıt tedariki ve Macar şirketlerinin Ukrayna'nın doğalgaz depolama tesislerini daha fazla kullanması konularına odaklandıklarını belirtti.

Zelenskiy, görüşmelerin ortak altyapı projeleri ve insani amaçlı mayın temizleme konularını da kapsadığını sözlerine ekledi.

Magyar ise X üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık ve enerji ekipmanları, ilaçlar ve ulaşım araçları konusunda Ukrayna'yı desteklediklerini söyledi.

Magyar, Ukrayna'daki Macar topluluğunu desteklemek için ek fon ayıracaklarını da belirtti.