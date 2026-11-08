UKMTO, Hor Fakkan açıklarında yük gemisi ve askeri güçler arasındaki olayı bildirdi - Son Dakika
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UKMTO, Hor Fakkan açıklarında yük gemisi ve askeri güçler arasındaki olayı bildirdi

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UKMTO, Umman Körfezi açıklarında dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı olayı raporladı. Olayın BAE'nin Hor Fakkan kentinin 18 deniz mili doğusunda yaşandığı, mürettebatın durumu ve olası hasarın bilinmediği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman Körfezi açıklarında yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı bir olayın rapor edildiğini açıkladı.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman Körfezi açıklarında bir dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı bir olayın rapor edildiğini, olayın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hor Fakkan kentinin yaklaşık 18 deniz mili doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

Askeri makamlardan alınan bilgilere dayandırılan raporda, an itibarıyla mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye verilebilecek zararın henüz bilinmediği belirtildi.

İlgili makamların durumdan haberdar olduğu ve konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgeden geçecek gemilerin en son deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve operasyonel çevreye karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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