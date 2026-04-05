Ukrayna, 480 km²'lik Alanı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Ukrayna, 480 km²'lik Alanı Kontrol Altına Aldı

05.04.2026 15:00
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Zaporijya ve Dnipropetrovsk'ta 480 km²'lik alanın kontrolünü sağladıklarını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yürüttükleri karşı saldırı sonucu 480 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cephe hattının en sıcak noktalarında görev yapan Ukrayna birliklerini ziyaret ettiğini aktaran Sırskiy, bu yılın başından itibaren Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini anımsattı.

Sırskiy, karşı saldırı sonucu bugüne kadar Dnipropetrovsk bölgesinde 8, Zaporijya bölgesinde ise 4 yerleşim yeri olmak üzere toplam 480 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını belirtti.

Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bir tampon bölgesi oluşturmak istediğini savunan Sırskiy, cephede Rus ordusunun saldırıları sürdürdüğü noktalarda aktif savunmada olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, 480 km²'lik Alanı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SON DAKİKA: Ukrayna, 480 km²'lik Alanı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Advertisement
