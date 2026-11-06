Ukrayna, AB\'den savunma ve bütçe için 4,36 milyar euro kredi aldı

KİEV, 6 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna, bütçe desteği ve savunma ihtiyaçları için Avrupa Birliği'nden (AB) 4,36 milyar euro (yaklaşık 4,91 milyar ABD doları) tutarında kredi aldı.

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskiy perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Destek Kredisi kapsamında sağlanan fonun 3,7 milyar euroluk makrofinansal yardım ve savunma için ayrılan 660 milyon eurodan oluştuğunu belirtti.

Koretskiy, "Bu destek, savunma kapasitemizi güçlendirmek ve mali istikrarımızı korumak için hayati önem taşıyor" dedi.

AB'nin finansman aracı olan Ukrayna Destek Kredisi, 2026-2027 döneminde Ukrayna'ya 90 milyar euroya kadar mali yardım sağlanmasını öngörüyor.

Bu yıl söz konusu kredi kapsamında Ukrayna'nın bütçe ihtiyaçlarını karşılamak üzere 16,7 milyar euro ve ülkenin savunma sanayisinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere savunma harcamaları için 28,3 milyar euro ayrılması planlanıyor.