Ukrayna-ABD Ortaklık Anlaşması Taslağı Teslim Edildi

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KİEV, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e iki ülke arasında imzalanacak ortaklık anlaşmasının taslak metnini çarşamba günü teslim etti.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zelenskiy başkent Kiev'de Bessent ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekibimizin bu belgeyi incelemesini gerçekten istiyorum ve bu belgeyi mümkün olan en kısa sürede gözden geçirip imzalamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bessent ile görüşmesini "yapıcı" diye niteleyen Zelenskiy, güvenlik garantileri ve maden kaynakları gibi birçok konunun ele alındığını söyledi.

Öte yandan Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne, ortaklık anlaşması taslağının, ABD'nin yapacağı yardımlar karşılığında Ukrayna'nın yaklaşık 500 milyar ABD doları değerindeki nadir madenlerine erişmesini öngördüğünü bildirdi.