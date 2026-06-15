Ukrayna Başkonsolosu Kemer'de - Son Dakika
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Ukrayna Başkonsolosu Kemer'de

Ukrayna Başkonsolosu Kemer\'de
15.06.2026 21:29
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Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu, Kemer Belediyesini ziyaret etti. İki şehir arasındaki ilişkiler güçlendirilecek.

Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Boğdan Konopliastyi, Kemer Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konopliastyi, ziyarette Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesini temenni ederek, savaş başladığı zaman mağdur olan çocukları ve ailelerini Kemer'de ağırladıklarını belirtti.

Savaşlardan en çok çocukların etkilendiğini dile getiren Topaloğlu, eski ismi Yuzhne iken Kemer ile kardeş şehir olan "Pivdenne" şehrinin kardeşlik protokolünün yenileneceğini ve ikili ilişkilerin kuvvetlendirileceğini ifade etti.

Ukrayna'nın Truskavest şehri ile Kemer'in kardeş şehir olduğunu hatırlatan Topaloğlu, "Ukrayna ile her zaman ikili ilişkilerimiz çok iyi olmuştur. Her yıl çok sayıda Ukrayna vatandaşını Kemer'de ağırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı savaş mağduru çocuklara tatil hediyesi

Topaloğlu, ziyaret sırasında Başkonsolos Konopliastyi'nin Ukraynalı savaş mağduru çocukları Kemer'de ağırlamak isteğini geri çevirmeyerek, Ukraynalı çocukları Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını, bunun tatil hediyesi olduğunu bildirdi.

Başkonsolos Konopliastyi ise savaşın başladığı anlarda Ukraynalı çocukların Kemer'de misafir edilmesine destek veren Belediye Başkanı Topaloğlu'na teşekkür etti.

Misafirperverliğin önemini anlatan Konopliastyi, "Bu örnek davranış bizim için çok önemli. Aynı dili konuşmak yerine aynı duyguları paylaşmak çok kıymetli. Türkiye'nin verdiği Kurtuluş Savaşı'nı şu anda biz de veriyoruz. Bu anlamda Atatürk'ü örnek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Başkonsolosu Kemer'de - Son Dakika

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