Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye, barış şartlarının müzakeresinde başarılı olan tek ülke

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, " Türkiye, barış şartlarının müzakeresinde başarılı olan tek ülkeydi." dedi.
Bodnar, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğunca düzenlenen "Büyükelçi Kampüste" etkinliğinde, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Büyükelçi Bodnar, ülkesi ve Türkiye'ye ilişkin, "Sanayilerimiz, devlet kurumlarımız ve toplumlarımız arasında çok güçlü ve gelişmiş bir ilişki var." ifadesini kullandı.
Ukrayna ile Türkiye arasında, 3 Şubat 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) değinen Bodnar, anlaşmanın, Türkiye ile bağları daha da iyi konuma ulaştırdığını kaydetti.
Rusya-Ukrayna Savaşı
Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşadıkları kayıplardan ve yerinden edilen halkından bahsederek, beklenenden daha kararlı mücadele ettiklerini ve sonucunda "Rusya'nın politik kayıplarının çok daha fazla olduğunu" söyledi.
Türkiye ile bölgeye 400'den fazla kamyonla yiyecek gönderdiklerini ve oradaki insanların bu şekilde hayatta kaldığını belirten Bodnar, savaşın başlangıcından itibaren çok sayıda Ukraynalının Türkiye'ye geldiğini ifade etti.
Büyükelçi Bodnar, insani yardımların yanı sıra Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne işaret ederek, "Türkiye, barış şartlarının müzakeresinde başarılı olan tek ülkeydi." dedi.
Bölgesel güvenlik konusunun Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini kaydeden Bodnar, "Çok güvendiğimiz uluslararası kuruluşlara bakın. Bu konuda bizim açımızdan yalnızca etkisiz olmakla kalmayıp aynı zamanda yetersizler." diye konuştu.
Bodnar, Türkiye ile Ukrayna'nın savunma sanayisinde de birbirini desteklediğini söyleyerek, "Savaşa rağmen bu kazançlı işbirliğini deneyimliyoruz." ifadesini kullandı.
Etkinlik, Büyükelçi Bodnar'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.
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