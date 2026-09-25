Ukrayna'da 8 bölge Rus saldırısı altında, Kiev'de 14 yaşındaki çocuk öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki 8 bölgenin sabah saatlerinden itibaren Rusya'nın saldırıları altında olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın başkent Kiev'i hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah Ruslar, Kiev'de konutların olduğu çok katlı binaya insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Maalesef 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın sabahtan beri farklı bölgelere saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Sabah saatlerinden itibaren toplam 8 bölge saldırı altında. Odessa'da bir posta terminaline yapılan saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya'da içinde insanların bulunduğu klinik vuruldu." bilgisini verdi.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Eğer baskı olmazsa Rusya, kışa kadar gerilimi tırmandıracak." görüşünü paylaştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente yönelik saldırıda 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun fırlattığı 295 İHA'dan 267'sinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.