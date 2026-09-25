Ukrayna'da 8 bölge Rus saldırısı altında, Kiev'de 14 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da 8 bölge Rus saldırısı altında, Kiev'de 14 yaşındaki çocuk öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiev'deki Rus İHA saldırısında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Zelenskiy, sabah saatlerinden itibaren 8 bölgenin saldırı altında olduğunu, Odessa'da 1 kişinin öldüğünü bildirdi; Hava Kuvvetleri 295 İHA'dan 267'sini etkisiz hale getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki 8 bölgenin sabah saatlerinden itibaren Rusya'nın saldırıları altında olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın başkent Kiev'i hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah Ruslar, Kiev'de konutların olduğu çok katlı binaya insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Maalesef 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın sabahtan beri farklı bölgelere saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Sabah saatlerinden itibaren toplam 8 bölge saldırı altında. Odessa'da bir posta terminaline yapılan saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya'da içinde insanların bulunduğu klinik vuruldu." bilgisini verdi.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Eğer baskı olmazsa Rusya, kışa kadar gerilimi tırmandıracak." görüşünü paylaştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente yönelik saldırıda 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun fırlattığı 295 İHA'dan 267'sinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıGüvenlikPolitikaOdessaGüncelÇocukDünyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü Ümit Boyner’in oğlunun savunması ortaya çıktı Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı
Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3’e ulaştı Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3'e ulaştı
Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler’e bıraktı Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:00:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da 8 bölge Rus saldırısı altında, Kiev'de 14 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei