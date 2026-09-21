Ukrayna'da Duma seçimini İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da Duma seçimini İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, yasa dışı ilhak edilen Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da Duma seçimlerini kınadı. Açıklamada seçimlerin göstermelik olduğu ve BM Şartı'na göre Ukrayna'nın egemenliği ile bağımsızlığının ihlali olduğu belirtildi.

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması için seçim düzenlemesini kınadı.

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Duma seçimleri için Ukrayna'da yasa dışı ilhak edilen Kırım, Donetsk, Luhansk ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde de sandıkların kurulmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, bu bölgelerde seçim yapılmasının Birleşmiş Milletler Şartı'na göre Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığının ihlali olduğu belirtildi.

Seçimlerin "göstermelik" olduğu ve kınandığı kaydedilen açıklamada, "Rus yönetiminin, hukukunun, medyasının, eğitim sisteminin, dilinin ve vatandaşlığının baskı ve zor kullanma yoluyla dayatılmasıdır. Buna, binlerce Ukrayna vatandaşının zorla kaybedilmesi, gözaltına alınması ve işkence görmesine ilişkin raporlar da dahildir." ifadeleri kullanıldı.

Kırım, Donetsk, Luhansk ile Herson ve Zaporijya'da Rusya tarafından seçim yapılmasının bu bölgelerin Ukrayna toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Uluslararası toplumu Rusya'nın işgali normalleştirme çalışmalarını reddetmeye, göstermelik seçimleri kınamaya, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırları içinde bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunmaya, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik savaşını derhal durdurma çağrısı ile tam ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etme çağrısı yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA
Yeni ZelandaAvustralyaZaporijyaİngilterePolitikaLuhanskDonetskGüncelHersonNorveçKanadaKırımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
14:00
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki
Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
13:53
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:36:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Duma seçimini İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement