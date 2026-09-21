Ukrayna'da Duma seçimini İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç kınadı

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması için seçim düzenlemesini kınadı.

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Duma seçimleri için Ukrayna'da yasa dışı ilhak edilen Kırım, Donetsk, Luhansk ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde de sandıkların kurulmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, bu bölgelerde seçim yapılmasının Birleşmiş Milletler Şartı'na göre Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığının ihlali olduğu belirtildi.

Seçimlerin "göstermelik" olduğu ve kınandığı kaydedilen açıklamada, "Rus yönetiminin, hukukunun, medyasının, eğitim sisteminin, dilinin ve vatandaşlığının baskı ve zor kullanma yoluyla dayatılmasıdır. Buna, binlerce Ukrayna vatandaşının zorla kaybedilmesi, gözaltına alınması ve işkence görmesine ilişkin raporlar da dahildir." ifadeleri kullanıldı.

Kırım, Donetsk, Luhansk ile Herson ve Zaporijya'da Rusya tarafından seçim yapılmasının bu bölgelerin Ukrayna toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Uluslararası toplumu Rusya'nın işgali normalleştirme çalışmalarını reddetmeye, göstermelik seçimleri kınamaya, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırları içinde bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunmaya, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik savaşını derhal durdurma çağrısı ile tam ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etme çağrısı yapmaya davet ediyoruz."