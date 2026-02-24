Ukrayna'da İç Yerinden Edilme Krizi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da İç Yerinden Edilme Krizi Büyüyor

24.02.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3,7 milyon Ukraynalı ülke içinde yerinden edildi, insani kriz kış boyunca devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Avrupa Bölge Direktörü ve Ukrayna Bölgesel Mülteci Koordinatörü Philippe Leclerc, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana savaş halinde olan Ukrayna'da 3,7 milyon kişinin, ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Leclerc, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın son 10 yılın en sert kışını yaşadığını belirten Leclerc, yerinden edilmiş milyonlarca Ukraynalının, zorluklar ve barış umutlarının uzak kaldığı büyüyen bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Leclerc, "Ukrayna'da kış boyunca konutlara, enerji sistemlerine ve temel hizmetlere yönelik tekrarlanan saldırılar, milyonlarca insanı uzun süre ısıtmasız ve elektriksiz bıraktı. Ülke içinde 2026'da tahmini 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olacak. Ukrayna'da 3,7 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Aynı zamanda 5,9 milyon Ukraynalı yurt dışında mülteci olarak kalmaya devam ediyor." dedi.

"Kış mevsimi sona erse de insani kriz devam ediyor"

Ukrayna ile Rusya arasında 5. yılına giren savaşın belirsizlikler getirdiğini söyleyen Leclerc, yerinden edilen mültecileri desteklemek için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Leclerc, koşullar elverdiğinde kademeli ve gönüllü geri dönüşlerin Ukrayna'nın toparlanması için kritik önem taşıyacağını dile getirdi.

Savaşın başlangıcından bu yana BMMYK ve ortaklarının Ukrayna'da 10 milyon kişiye acil yardım, koruma hizmetleri ve psikososyal destek sağladığını aktaran Leclerc, 2026'da yeterli fon sağlanması koşuluyla, BMMYK'nin ülke içinde 2 milyon kişiye daha yardım etmeyi planladığını kaydetti.

Leclerc, "Kış mevsimi sona erse de insani kriz devam ediyor. Ukrayna halkına ülke içinde insani yardım ve iyileşme, yurt dışında ise güvenlik ve kendi kendine yeterlilik konularında destek vermeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da İç Yerinden Edilme Krizi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:57:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Ukrayna'da İç Yerinden Edilme Krizi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.