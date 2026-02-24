Ukrayna'da İç Yerinden Edilme Krizi Büyüyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Avrupa Bölge Direktörü ve Ukrayna Bölgesel Mülteci Koordinatörü Philippe Leclerc, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana savaş halinde olan Ukrayna'da 3,7 milyon kişinin, ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Leclerc, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın son 10 yılın en sert kışını yaşadığını belirten Leclerc, yerinden edilmiş milyonlarca Ukraynalının, zorluklar ve barış umutlarının uzak kaldığı büyüyen bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Leclerc, "Ukrayna'da kış boyunca konutlara, enerji sistemlerine ve temel hizmetlere yönelik tekrarlanan saldırılar, milyonlarca insanı uzun süre ısıtmasız ve elektriksiz bıraktı. Ülke içinde 2026'da tahmini 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olacak. Ukrayna'da 3,7 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Aynı zamanda 5,9 milyon Ukraynalı yurt dışında mülteci olarak kalmaya devam ediyor." dedi.

"Kış mevsimi sona erse de insani kriz devam ediyor"

Ukrayna ile Rusya arasında 5. yılına giren savaşın belirsizlikler getirdiğini söyleyen Leclerc, yerinden edilen mültecileri desteklemek için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Leclerc, koşullar elverdiğinde kademeli ve gönüllü geri dönüşlerin Ukrayna'nın toparlanması için kritik önem taşıyacağını dile getirdi.

Savaşın başlangıcından bu yana BMMYK ve ortaklarının Ukrayna'da 10 milyon kişiye acil yardım, koruma hizmetleri ve psikososyal destek sağladığını aktaran Leclerc, 2026'da yeterli fon sağlanması koşuluyla, BMMYK'nin ülke içinde 2 milyon kişiye daha yardım etmeyi planladığını kaydetti.

Leclerc, "Kış mevsimi sona erse de insani kriz devam ediyor. Ukrayna halkına ülke içinde insani yardım ve iyileşme, yurt dışında ise güvenlik ve kendi kendine yeterlilik konularında destek vermeliyiz." diye konuştu.