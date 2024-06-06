Ukrayna'da İşgücü Azaldı, İşverenler Personel Sıkıntısı Çekiyor

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KİEV, 6 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın işgücü Rusya ile çatışmaların başlamasından bu yana yüzde 12 azalarak 15,2 milyon kişiye geriledi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora dayandırdığı haberine göre, işgücünün azalmasının arkasındaki ana faktörler, askeri harekatlar ve göç nedeniyle nüfusun azalması oldu.

Raporda, "Dahası, Ukrayna'daki işgücünün yaklaşık yarısı aktif değil, çalışmıyor ve iş aramıyor. Ülkedeki işverenlerin neredeyse dörtte üçü personel sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor" denildi.

Belgeye göre Ukrayna, daha fazla işçi çekerek ve çatışma nedeniyle ülkelerini terk eden Ukraynalıları evlerine dönmeye teşvik ederek işgücünü artırabilir.

BM verilerine göre, 5,8 milyon Ukraynalı çatışmalardan kaçarak Avrupa ülkelerine sığındı.