Ukrayna'da Macar Kilisesine Kundaklama

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dün gece Ukrayna'da Macar kilisesinin ateşe verildiğini belirterek, Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Bakanlığa çağırdıklarını bildirdi.

Szijjarto, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Ukrayna'da bulunan Macar kilisesinin ateşe verildiğini belirtti.

Duvarlara grafitiyle "Macarlar defolun" ve "Macarlara ölüm" yazıldığını aktaran Szijjarto, "Bunlar münferit olaylar değil. 10 yıldır Ukrayna'daki Macar topluluğu sistematik saldırılara maruz kalıyor, önce dil ve eğitim haklarını ellerinden alan yasalarla, sonra zorunlu askerlik, fiziksel şiddet ve şimdi de kundaklama." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Ukrayna devletinin açıkça sorumlu olduğunu ancak Brüksel'in bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini hızlandırırken bu olaylara sessiz kaldığını vurguladı.

Bunun kabul edilemez olduğunu belirten Szijjarto, Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığını kaydetti.

Ukrayna'da Macar vatandaşının ölümü

Macar basınında temmuz başında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde, hem Ukrayna hem de Macaristan vatandaşlığı bulunan Jozsef Sebestyen'in orduya katılmayı reddettiği için askerler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti. Daha sonra da Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi Sandor Fegyir'in Macaristan Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilmişti.

Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu Facebook hesabından 10 Temmuz'da yapılan açıklamada, Sebestyen'in Ukrayna vatandaşı olduğu, hastane raporunda şiddete işaret eden bir yaralanma bulunmadığı ve kendisinin "akciğer embolisi" nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.