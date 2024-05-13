Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev'de Rus ajan grubunu yakaladı ve terör saldırısını önledi - Son Dakika
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Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev'de Rus ajan grubunu yakaladı ve terör saldırısını önledi

Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev\'de Rus ajan grubunu yakaladı ve terör saldırısını önledi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kiev'de gerçekleştirdiği özel operasyon sonucunda 9 Mayıs'ta planlanan 4 terör saldırısını önlediğini duyurdu. Operasyon kapsamında Rus ajanların, başkentteki zincir inşaat marketlerine ve bir kafe yakınlarına el yapımı patlayıcılar yerleştirdiği tespit edildi. Sivil halka büyük zarar verebilecek olan bu saldırılar, Rusya istihbaratının Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmak ve sembolik bir günde Kiev'de Rus dünyasının gelişini bekleyen bir yeraltı örgütünün varlığına işaret etmek amacıyla planlanmıştı.

13.05.2024 15:37
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), başkent Kiev'de bir Rus ajan grubunun yakalandığını ve planlanan terör saldırısının önlediğini bildirdi.

SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, Kiev'de yaptıkları özel operasyon sonucunda 9 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan 4 terör saldırısının önlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucunda terör saldırılarını planlayan bir Rus ajan grubunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Rus ajanların, başkentte bir zincir inşaat marketlerine ve bir kafe yakınlarına el yapımı patlayıcı cihazlar yerleştirdiği aktarılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların, çay kutularının içine gizlendiği belirtildi.

Açıklamada, kutuların içinde, zamanlayıcı, bir fünye ve yangın çıkarıcı karışım içeren plastik patlayıcı olduğu aktarılarak, "Patlayıcılar, marketlerin kalabalık olduğu saatlerde patlatılarak sivil halka büyük zarar verecekti." ifadesi kullanıldı.

Bir başka terör saldırısının da Kiev'deki popüler bir kafenin önünde gerçekleştirilmesinin planladığı kaydedilen açıklamada, Rus ajanların kafe yakınlarında park halindeki bir araca patlayıcı maddeler yerleştirmek istediği aktarıldı.

Açıklamada "Bu şekilde Rusya istihbaratının, Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmak ve 9 Mayıs gibi sembolik günde Kiev'de Rus dünyasının gelişini bekleyen bir Rus yeraltı örgütünün olduğuna dair sinyal vermek istediği" ifade edildi.

Kaynak: AA

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