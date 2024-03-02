Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın İHA saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece "Şahed" tipi insansız hava aracıya (İHA) Odessa kentindeki bir apartmanı vurması sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya'nın sivillerle savaşmaya devam ettiğini" belirterek Rus ordusunun "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla Harkiv, Odessa ve Sumi bölgesindeki şehirlere saldırdığını aktardı.
İHA'lardan birinin Odessa'daki bir apartmana isabet ettiğini kaydeden Zelenskiy, "18 daire tahrip edildi. 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti.
Hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, ortaklarına yaptığı çağrıda "Halkımızı Rus teröründen korumak için Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmeliyiz. Daha fazla hava savunma sistemleri ve bu sistemler için daha fazla füzeler hayatları kurtarır." dedi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da bu gece Rus ordusunun 3 ?-59/?-35 model güdümlü füze ve 17 "Şahed" İHA kullanarak Ukrayna'ya saldırdığı aktarıldı.
Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe çalışmaları sonucunda 14 İHA'nın Odessa, Mıkilayiv, Zaporijya, Harkiv, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yok edildiği kaydedilen açıklamada, Odessa ve Harkiv bölgelerinde can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, dün saat 09.00 sularında doğu yönünde Rusya'ya ait bir Su-34 savaş uçağının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
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