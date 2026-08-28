Ukrayna'da Sağlık Alanında 3.205 Saldırı - Son Dakika
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Ukrayna'da Sağlık Alanında 3.205 Saldırı

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DSÖ, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki sağlık alanına yönelik 3.205 saldırı raporladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde, Ukrayna'da sağlık alanında 3 bin 205 saldırı raporladıklarını bildirdi.

Habicht, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukrayna'daki sağlık sistemini hedef alan saldırılara değinen Habicht, "Bugün itibarıyla sağlık alanında 3 bin 205'e ulaşan saldırıları gözlemliyor ve raporluyoruz. 2026'da insani yardım malzemelerinin bulunduğu depolara 20 saldırı gerçekleşti ve bunların 13'ü sağlıkla ilgili malzemelerdi." dedi.

Habicht, DSÖ yerleşkelerinin temmuzda Kiev'de ve ağustosta Dinyeper'de saldırıların hedefi olduğunu hatırlatarak, 225 bin kişiye ulaşması amaçlanan önemli sayıda tıbbi malzeme ve ekipman kaybettiklerini, bu durumun ise ülkenin her yerinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere destek sağlama konusunda çok farklı zorluklar ortaya çıkardığını kaydetti.

Ukrayna'nın sağlık çalışanları üzerindeki yükün de giderek daha belirgin hale geldiğini söyleyen Habicht, DSÖ'nün insani yardım çalışanlarına ve hayat kurtaranlara daha fazla politika ve araç sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Sağlık Alanında 3.205 Saldırı - Son Dakika

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