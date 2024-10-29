Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatılıyor

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KİEV, 29 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkedeki mevcut sıkıyönetimin 7 Şubat 2025 tarihine kadar uzatılmasını teklif etti.

Parlamento basın servisi, sıkıyönetimin uzatılmasına ilişkin başkanlık yasa tasarısının Pazartesi günü parlamentoya sunulduğunu bildirdi.

Zelenskiy, milletvekillerinden 10 Kasım'da sona erecek olan genel askeri seferberliği 90 gün daha uzatmalarını talep eden ayrı bir yasa tasarısı da sundu.

Ukrayna parlamentosu, Rusya ile çatışmaların başlamasının ardından ilk olarak Şubat 2022'de sıkıyönetim ve seferberlik ilan etmişti.