Ukrayna'daki İnsani Kriz ve Azalan Destek
Ukrayna'daki İnsani Kriz ve Azalan Destek

20.02.2026 14:59
IFRC, Ukrayna'da artan ihtiyaçlara rağmen uluslararası mali desteğin azaldığını vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Ukrayna'daki Delegasyon Başkan Yardımcısı Jaime Wah, "Büyük ihtiyaçlara rağmen Ukrayna'ya yönelik uluslararası mali destek azalıyor." dedi.

Wah, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın 4 yılı geride bıraktığını söyleyen Wah, Ukrayna'da şimdiye kadarki en kötü durumun yaşandığını belirtti.

Wah, "Milyonlarca insan, ısıtma veya güvenilir elektrik olmadan dondurucu soğuk bir kış geçiriyor." diye konuştu.

Enerji sistemlerine yönelik saldırıların devam ettiğini dile getiren Wah, yaşanan enerji krizinin "insani krize" dönüştüğünü söyledi.

Wah, "Elektrik kesildiğinde jeneratörler bazılarımızın çalışmaya devam etmesini sağlıyor ancak her daireyi, ocağı, radyatörü veya her asansörü çalıştıramazlar. Sonuçlarından genellikle en savunmasız olanlar etkileniyor. Bu, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalığı olanlar için hayati tehlike arz eden bir durum." dedi.

Akıl sağlığı dahil sağlık ihtiyaçlarının hızla artırdığına dikkati çeken Wah, "Soğuk evler hastalıkları artırıyor. Uzun süreli karanlık, izolasyon ve sürekli belirsizlik, toplulukları tüketiyor. Birçok insan, travmatik olaylar yaşadı ancak akıl sağlığı ve psikososyal desteğe erişim sınırlı kalıyor." şeklinde konuştu.

Wah, geçen 4 yılda IFRC ve ortak ağlarının, Ukrayna Kızılhaçının hayat kurtaran çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Ukrayna'da insani yardım kuruluşları için bugünün acı gerçekliğinin endişe verici olduğunu dile getiren Wah, "Büyük ihtiyaçlara rağmen Ukrayna'ya yönelik uluslararası mali destek azalıyor." dedi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

