Ukrayna'dan Rus Donanmasına Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'dan Rus Donanmasına Saldırı

05.05.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus donanmasına ait korvete saldırı düzenlediğini ve hasar verdiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Primorsk Limanı'nda Rus donanmasına ait "Proje 22800 Karakurt" tipi korvete yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'nın Primorsk Limanı altyapısı ve burada Rus donanmasına ait "Proje 22800 Karakurt" tipi korvete saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyan korvetin hasar gördüğünü açıklayan Zelenskiy, şunları aktardı:

"Karakurt füze gemisi, bir devriye botu ve gölge filosuna ait bir petrol tankeri vuruldu. Limandaki petrol yükleme altyapısında da önemli hasar meydana geldi."

Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılara karşı Rusya'ya "adil yanıt" verme kararı aldıklarını belirten Zelenskiy, "Rusya, bu kendi savaşını her an bitirebilir. Savaşın uzaması, sadece savunma operasyonlarını artırmamıza yol açacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rus Donanmasına Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:18:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rus Donanmasına Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.