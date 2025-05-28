Ukrayna'dan Rusya'ya Ateşkes Memorandumu - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya'ya Ateşkes Memorandumu

28.05.2025 23:37
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Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Rusya'ya ateşkes memorandumunu ilettiklerini ve görüşmelere hazır olduklarını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ateşkesin sağlanması yönünde hazırlanacak memorandumla ilgili Rusya'ya Ukrayna tarafının tutumunu yansıtan bir belge ilettiklerini bildirdi.

Umerov, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 16 Mayıs'ta düzenlenen barış müzakereleri sonucunda Rusya tarafından ateşkesle ilgili bir memorandumun hazırlanmasını beklediklerini belirtti.

Rusya'nın süreci uzatmaya çalıştığını ifade eden Umerov, "Maalesef Rus tarafı bu süreci uzatmaya çalıştı ancak baskı etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Umerov, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin "sert açıklamaları" sonrasında Rusya'nın söz konusu belge üzerindeki çalışmalarını tamamladığını bildirdiğini belirterek, "Ancak belgenin iletilmesini geciktiriyorlar." ifadesini kullandı.

Söz konusu memoranduma ilişkin Ukrayna tarafının tutumunu yansıtan belgeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'e ilettiklerini kaydeden Umerov, "Onlar bu belgeyi teslim aldı." dedi.

Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Umerov, şunları ifade etti:

"Ukrayna'nın tam ve koşulsuz bir ateşkese ve daha fazla diplomatik çabaya hazır olduğunu teyit ediyoruz. Ruslarla görüşmelere karşı değiliz ancak bu görüşmenin boş geçmemesi ve gerçekten savaşın sonunu yakınlaştırabilmesi için onların da memorandumu iletmesini bekliyoruz. Rus tarafının, seyahatten önce belgelerini işlemeye alınmak üzere bize teslim etmesi için en az 4 günü daha var."

Ukrayna'nın her zaman mümkün olduğunca yapıcı olmaya çalıştığını belirten Umerov, "Tarafların toplantıları sonuç vermelidir. Bu nedenle her toplantı uygun şekilde hazırlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rus tarafının, esir takaslarının hemen ardından söz konusu memorandumu Ukrayna'ya teslim edeceğine dair söz verdiğini belirten Umerov, "Rus tarafını bu sözü derhal yerine getirmeye ve toplantıyı yıkıcı hale getirmeye çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Diplomasi anlamlı olmalı ve yeni toplantı verimli olmalı." ifadesini kullandı.

Rusya, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapmayı teklif etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

Lavrov, yaptığı açıklamada, müzakerelerin ilk turunun İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini anımsatarak, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etmişti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." demişti.

Rusya: Ukrayna'ya memorandum takası için yer ve tarih teklif ettik

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya memorandum takası için yer ve tarih teklif ettiklerini bildirmişti.

Medinskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov'u telefonla aradığını ve bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Düşmanlıkların durdurulması koşullarını içeren memorandum takası için bir toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rusya'ya Ateşkes Memorandumu - Son Dakika

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