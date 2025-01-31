Ukrayna'dan Rusya'ya İHA Saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 104 insansız hava aracının (İHA) gece 7 Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece 104 İHA ile Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemleri tarafından 49 İHA'nın vurulduğu aktarılarak, bunlardan 25'inin Rostov, 8'inin Volgograd, 6'sının Kursk, 4'ünün Yaroslavl, 2'sinin Belgorod, 2'sinin Voronej ve 2'sinin de Krasnodar bölgeleri üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu petrol rafinerisinde yangın çıktığını ve söndürüldüğünü ifade ederek, "Rafinerideki bir çalışan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı." dedi.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev de İHA saldırısı sonucu bir kişinin yaralandığını, birkaç binanın ve bir işletmenin hasar gördüğünü kaydetti.