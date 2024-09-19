Ukrayna'dan Savunma İçin Ek Bütçe

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KİEV, 19 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna Parlamentosu'nun Çarşamba günü ülkenin savunmasına yönelik 495,3 milyar grivna (yaklaşık 11,96 milyar ABD doları) tutarında ek bütçe ayrılmasına onay verdiğini duyurdu.

Milletvekili Yaroslav Jelezniyak, parlamentodaki oylamada 298 lehte oy kullanıldığını ve gerekli olan en az 226 oy sayısının aşıldığını söyledi.

Jelezniyak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu artışla birlikte Ukrayna'nın savunma harcamalarının 2024 yılında 3,73 trilyon grivnaya (yaklaşık 90 milyar dolar) ulaşacağını belirtti.

Milletvekili Rolsolana Pidlasa da Ukrayna'nın, askeri ihtiyaçlara yönelik ek fonları, vergi artışları ve çıkarılacak ek devlet iç borçlanma tahvilleri gibi kaynaklardan sağlayacağını açıkladı.

Ukrayna geçtiğimiz yıl savunmaya 64 milyar dolar harcadı. Bu tutar, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 40,5'e karşılık geldi.