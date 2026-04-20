Ukrayna'dan Tuapse'ye İHA Saldırısı
Ukrayna'dan Tuapse'ye İHA Saldırısı

20.04.2026 09:31
Ukrayna'nın Tuapse'ye düzenlediği İHA saldırısında 1 ölü, 1 yaralı; limanda yangın çıktı.

MOSKOVA, 20 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Tuapse'ye düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bölge Valisi Veniamin Kondratyev pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Tuapse dün gece büyük çaplı bir İHA saldırısına daha maruz kaldı. Limanda 1 kişi hayatını kaybetti" dedi. Kondratyev ayrıca saldırıda yaralanan kişinin "gerekli tıbbi tedaviyi almakta olduğunu" belirtti.

Saldırının Tuapse limanında yangına yol açtığını kaydeden vali, kentteki sivil altyapının da zarar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua

İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık 44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
Şanlıurfa’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
