Ukrayna'dan Yunanistan'a Özür - Son Dakika
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Ukrayna'dan Yunanistan'a Özür

06.06.2026 18:54
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Ukrayna, İyon Denizi'nde bulunan patlayıcı yüklü insansız deniz aracı için Yunanistan'dan özür diledi.

İyon Denizi'nde mayısta bulunan patlayıcı yüklü insansız deniz aracı (İDA) için Ukrayna, Yunanistan'dan özür diledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İyon Denizi'nde bulunan ve Ukrayna'ya ait olduğu tespit edilen patlayıcı yüklü insansız deniz aracına ilişkin açıklamada bulundu.

Tykhyi, Rusya ile savaşın ilk günlerinden beri Yunanistan'ın ülkesine olan desteği için Yunanistan ve Yunan halkına minnettar olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın, Yunanistan ile arasındaki dostluk ilişkisine büyük değer verdiğini vurgulayan Tykhyi, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası ve bölgesel güvenliğe yönelik mevcut zorluklar, özellikle deniz güvenliği ve Rusya'nın 'gölge filosu' faaliyetleri, hem Yunanistan hem de Ukrayna için ortak bir kaygı teşkil etmektedir. Bu bağlamda Ukrayna, uluslararası hukuk normlarına ve sivil deniz güvenliği ilkelerine olan bağlılığını vurgulamakta olup, gelecekte benzer olayların önlenmesine yönelik ilgisini not etmektedir. Bu hususta, Ukrayna tarafı, olayın Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığının yol açtığı koşullar sonucu meydana geldiğini vurgulayarak, olay için özür dilemektedir."

Tykhyi, Ukrayna'nın Yunanistan ile yapıcı bir diyaloğu sürdürme niyetini de vurguladı.

Mayısta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası açıklarında balıkçılar, İDA bulmuş, Yunan makamlarca yapılan incelemede, aracın 100 kilogram patlayıcı taşıdığı ve Ukrayna'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Yunanistan ise 28-29 Mayıs tarihlerinde, Kiev'e konuya ilişkin yazılı ve sözlü diplomatik girişimde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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