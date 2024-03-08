Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'i Londra Büyükelçisi olarak atayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen ay görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'nin Londra Büyükelçisi olacağını bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Londra Büyükelçiliği adaylığı konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, "General Valeriy Zalujnıy diplomasi yönünü istediğini söylemişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, agreman için ilgili talebi gönderdi. İngiltere ile ittifakımız daha da güçlenmeli." değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bir televizyon programında, Zalujnıy'nin Londra Büyükelçiliği adaylığını değerlendirirken Londra'da güçlü bir büyükelçi olmasını istediklerini söyledi.
Kuleba, "Devlet başkanı tüm unsurları dikkate aldı ve Valeriy Zalujnıy'nin en uygun aday olduğuna karar verdi. Dolayısıyla bu kesinlikle sistemimizin güçlendirilmesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Zelenskiy'nin yakın zamanda Zalujnıy'nin Londra Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararnameyi imzalaması bekleniyor.
Zalujnıy, 8 Şubat'ta görevinden alınmış, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırskiy getirilmişti.
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