Zelenskiy'den Kırım Tatar Anıtı Açılışı - Son Dakika
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Zelenskiy'den Kırım Tatar Anıtı Açılışı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de Kırım Tatar Halkı Soykırımı Kurbanları Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Zelenskiy, Kırım'ın özgürleşmesi için mücadele ettiklerini ve Kırım Tatar halkının haklarının iade edilmesi planının bir parçası olduğunu belirtti.

11.09.2024 16:51
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de "Kırım Tatar Halkı Soykırımı Kurbanları Anıtı"nı açtı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Kiev'deki anıtın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla açıldığı bildirildi.

Açılış programında konuşan Zelenskiy, törene katılan Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kiev'de düzenlenecek Kırım Platformu 4. Zirvesi'nde yer almak için kente gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Letonya Başbakanı Evika Silina, Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil ile Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Gros'u selamladı.

Zelenskiy, anıtın açılışının Kırım Platformu 4. Zirvesi kapsamında yapıldığını aktararak, "Aynı anıt kesinlikle bir gün bizim özgür Kırım'ımızda da ortaya çıkacak." dedi.

Sovyetler Birliği yönetiminin 1944'te Kırım Tatar halkına yönelik soykırım yaptığını söyleyen Zelenskiy, Kırım Tatar sürgününde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Zelenskiy, ülkesinde savaşın devam ettiğini, bugün Ukrayna'nın Kırım için de mücadele verdiğini ifade ederek, "Bugün dünyaya şunu kanıtlamak için buradayız. Kırım Ukrayna'dır, Kırım bizim evimizdir. Yabancılar evimizden çıkana kadar ilerlememiz gerekiyor." diye konuştu.

Savaşın sona ermesi için Ukrayna tarafından bir barış formülü hazırlandığını hatırlatan Zelenskiy, "Barış formülü planı aynı zamanda Kırım'ın geri alınmasına yönelik bir plandır. Bu, Kırım Tatar halkının, Ukraynalıların ve bu topraklarda yaşayan herkesin haklarının iade edilmesi planıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kırım'ın Rus işgali altında olduğunu ve bu bölgeyi geri almak için mücadele verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kırım sadece bir bölge değil, ruhumuzun bir parçasıdır. Halkımızın kültürüyle, diliyle, gelenekleriyle barış ve uyum içinde yaşadığı topraklardır. Biz sadece Kırım'ın geri alınması için mücadele etmiyoruz. Adaletin yeniden tesisi için, her Kırımlının Rusya'dan ve korkudan arınmış olarak kendi Kırım'ına dönme fırsatı için de mücadele ediyoruz."

Tüm dünyanın bugün Ukrayna'ya destek verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Kırım'ın özgür olacağından eminiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Kırım Tatar Anıtı Açılışı - Son Dakika

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