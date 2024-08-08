Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya savaşı kendisi de hissetmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya savaşı kendisi de hissetmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı savaşı kendisinin de hissetmesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın saldırganlığının Kursk'ta yaşanan çatışmaların nedeni olduğunu belirtti.

08.08.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarında savaş başlattığını ifade ederek, Rusya'nın savaşı kendisinin de hissetmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, akşam saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den bugün savaşla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Sırskiy'den "etkili" bir rapor aldığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalılar hedeflerine nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Savaşta hedeflere ulaşmayı ise biz seçmedik. Rusya topraklarımıza savaşı getirdi ve bunu kendisi de hissetmeli."

"Kursk'ta olanların nedeni Rusya'nın saldırganlığıdır"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalar hakkında yorum yaptı.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rusya'nın topraklarındaki gelişmelerden Rusya'nın kendisinin sorumlu olduğunu savunarak, "Kursk ve Belgorod bölgeleri gibi Rusya'nın kendi toprakları da dahil olmak üzere herhangi bir tırmanışın, bombardımanın, askeri eylemlerin, zorunlu tahliyelerin ve normal yaşam şekillerinin yok edilmesinin temel nedeni sadece Rusya'nın açık saldırganlığıdır." ifadesini kullandı.

Savaşın genelde kendi kuralları olduğunu ifade eden Podolyak, saldıran tarafın da kendine göre "sonuçlar" alacağını belirterek, "Rusya'nın kendini yok etmesi kavramının arkasındaki mimar iyi biliniyor. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kendisidir." ifadesine yer verdi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya savaşı kendisi de hissetmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya savaşı kendisi de hissetmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement