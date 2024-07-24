Ukrayna Dışişleri Bakanı Çin'in barışa teşvik edici rolünü takdir etti - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Çin'in barışa teşvik edici rolünü takdir etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Çin'in barışın teşvik edilip uluslararası düzenin korunmasındaki olumlu ve yapıcı rolünü son derece takdir ettiklerini söyledi. Kuleba, Çin'in görüşlerine önem veren Ukrayna tarafının, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik ortaklaşa belirlediği altı ortak anlayışı dikkatle incelediğini belirtti. Ukrayna tarafının Rusya ile diyalog ve müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, müzakerelerin rasyonel ve somut olması ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

24.07.2024 14:26
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GUANGZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Çin'in barışın teşvik edilip uluslararası düzenin korunmasındaki olumlu ve yapıcı rolünü son derece takdir ettiklerini söyledi.

Çarşamba günü gerçekleşen görüşmeye dair basın açıklamasına göre Kuleba, Çin'in görüşlerine önem veren Ukrayna tarafının, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik ortaklaşa belirlediği altı ortak anlayışı dikkatle incelediğini belirtti.

Ukrayna tarafının Rusya ile diyalog ve müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, müzakerelerin rasyonel ve somut olması ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Çin'in büyük bir ülke olduğunu ve Ukrayna ile Çin'in sadece stratejik ortaklar değil, aynı zamanda önemli ekonomi ve ticaret ortakları da olduğunu kaydeden Kuleba, Ukrayna tarafının Çin'in Taiwan meselesine yönelik duruşunu desteklediğini ve tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Kuleba, Ukrayna tarafının, Çin ve Ukrayna liderleri arasında varılan önemli uzlaşıları ortaklaşa hayata geçirmeyi, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeyi, ekonomi, ticaret ve tarım gibi çeşitli alanlarda işbirliğini etkinleştirmeyi ve iki ülkenin kardeş şehirleri arasındaki etkileşimleri güçlendirmeyi beklediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Çin'in barışa teşvik edici rolünü takdir etti - Son Dakika

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