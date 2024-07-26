Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Hong Kong üzerinden yaptırımları aşmasını önlemek için tedbir çağrısında bulundu - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Hong Kong üzerinden yaptırımları aşmasını önlemek için tedbir çağrısında bulundu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunduğu resmi ziyaret sırasında Rusya'nın Batı yaptırımlarını aşmak için Hong Kong'u kullanmasını önlemek için tedbir çağrısında bulundu. Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'daki etkisini azaltmak için Hong Kong yönetiminin tedbirler alması gerektiğini vurguladı. Hong Kong hükümeti ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarını sıkı şekilde uyguladıklarını açıkladı.

26.07.2024 13:17
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Batı yaptırımlarını aşmak amacıyla Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kullanılmasını önlemek için Hong Kong yönetimine tedbir çağrısında bulundu.

CNN'in haberine göre, Bakan Kuleba, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Baş Yönetici John Lee Ka-chiu ile bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kuleba, Rusya ve Rus şirketlerinin ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarını aşmak için kullandığı Hong Kong'un yönetimini tedbir almaya çağırdı.

Bu önlemlerin, Rusya'nın Ukrayna'daki insan öldürme kapasitesini azaltmak için gerekli olduğunu aktaran Kuleba, Rusya'nın entrikalarının Hong Kong'un hukukun üstünlüğüne dayalı liberal ekonomi itibarını bozmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Hong Kong hükümeti sözcüsü CNN'e verdiği demeçte, hükümetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarını sıkı şekilde uyguladığını açıkladı.

Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Çin'in ağırladığı ilk üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları

AB Konseyi, 22 Temmuz'da, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle ilk olarak 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Hong Kong üzerinden yaptırımları aşmasını önlemek için tedbir çağrısında bulundu - Son Dakika

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