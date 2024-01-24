Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna\'nın güvenliği için silah temini önemli

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya ve diğer Avrupa devletlerinin güvenliğini sağlamanın en iyi yolunun, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların temin edilmesi olduğunu belirtti.

Kuleba, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Almanya ve diğer Avrupa devletlerinin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu, Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesi ve topraklarını özgürleştirmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Batılı müttefiklere, mühimmat üretimini yeterince hızlı arttıramadıkları için birbirlerini suçlamayı bırakmaları çağrısında bulunan Kuleba, "Konu somut kararlar almaya geldiğinde, ortaklarımızın bazen sonu gelmeyen tartışmalarda nasıl boğulduklarını görüyoruz. Ancak boğulmak için zaman yok, yüzmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, yetkililerin, olası bir Rus zaferi hakkında teori üretmeyi bırakması gerektiğini belirterek, "Çünkü o zaman ilk kurban Ukrayna olacaktır. Ardından Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri gelecektir. ve arada fazla zaman kalmayacaktır. İşte bu yüzden bu yanlış bir siyasi yaklaşımdır. Bunun yerine zafere odaklanmalıyız." diye konuştu.

Rus askeri altyapısını yok etmek için Taurus füzelerine ihtiyaç olduğuna işaret eden Kuleba, " Moskova'ya saldırmak için Taurus'a ihtiyacımız yok. Moskova'ya ya da Rusya'nın herhangi bir bölgesine saldırmak için Batılı ortaklarımızın sağladığı uzun menzilli füzelere ihtiyacımız yok. Taurus'a Ukrayna topraklarındaki cephe hattının gerisindeki Rus askeri altyapısını yok etmek için ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.