Ukrayna, Fransız askeri eğitmenlerin çalışmasına izin verdi

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KİEV, 28 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna eğitim merkezlerinde çalışmasına izin veren belgeleri imzaladığını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Pazartesi günü video bağlantısı aracılığıyla yaptığı görüşmenin ardından Telegram üzerinden açıklama yapan Sırskiy, "Fransa'nın Ukraynalı askeri personeli eğitmek üzere Ukrayna'ya eğitmen gönderme girişimini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Fransa'nın desteği ve Ukrayna'ya sağladığı askeri ve ekonomik yardım için Lecornu'ya teşekkür etti.

Ukraynalı komutan ayrıca Fransa'nın girişimine diğer ülkelerin de katılmasını umduğunu söyledi.

Basında yer alan haberlere göre, bu ayın başlarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmediğini söylemişti.