Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Savunmada kalmıyoruz, her gün ilerliyoruz

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sadece savunmada kalmadıklarını aynı zamanda her gün farklı yönlerde ilerlediklerini belirtti.
Sırskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında son dönemlerde cephedeki gelişmeleri Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a değerlendirdi.
Görevine şubat ayında başlayan Sırskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.
Sırskiy, özelikle Rusların Donetsk bölgesinde Avdiyivka şehrini ele geçirmesinden sonra cephedeki durumun ağır olmasına rağmen belirli noktalarda ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Ama biz sadece savunmada kalmıyoruz, aynı zamanda her gün farklı yönlerde ilerliyoruz. Son dönemde yeniden kazandığımız pozisyonların sayısı, kaybettiğimiz pozisyonların sayısını aşıyor. Düşman stratejik yönlerde önemli ölçüde ilerlemeyi başaramadı." ifadelerini kullandı.
Sırskiy, Rusların, son dönemlerde Ukrayna'da kullandıkları uçaksavar ve güdümlü füze sayısını artırdığı ve Ukrayna ordusuna göre çok daha fazla topçu atışlar yaptıklarına dikkati çekti.
Rus ordusunun Ukrayna'ya göre mühimmat imkanları açısından daha avantajlı bir durumda olduğunu dile getiren Sırkiy, "Ama biz mühimmat miktarıyla değil, mevcut silahları kullanma yeteneğiyle savaşmayı öğrendik." şeklinde konuştu.
Ukrayna'da seferberlik konusu
Sırskiy, ülkesinde uzun süredir konuşulan 500 binlik seferberlik konusu ile ilgili soruyu da yanıtlayarak ordunun bu yöndeki asker ihtiyaç sayısının düştüğünü kaydederek, "İç kaynaklarımızı gözden geçirip silahlı kuvvetlerin muharebe yapısını netleştirdikten sonra bu rakam önemli ölçüde azaldı." dedi.
Cephede uzun süredir görev yapan birliklere dinlenmeleri için imkan sağladıklarını, öte yandan gönüllü veya seferber edilen insanların savaş eğitiminden geçmeye devam ettiklerini aktaran Sırskiy, "Vatanı savunacak kadar kişinin olacağını bekliyoruz. Sadece seferber edilen insanlardan değil, aynı zamanda gönüllülerden de bahsediyoruz." dedi.
Avdiyivka yönündeki durum
Genelkurmay Başkanı Sırskiy konuşmasında, Rus ordusunun şubatta Avdiyivka şehrini ele geçirmesi nedenlerini de değerlendirdi.
Sırskiy, Rus ordusunun özelikle hava saldırılarını artırması ve Ukrayna ordusunun mühimmat sorununu yaşaması nedeni ile Avdiyivka'dan çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Bölgede hazırladıkları savunma hatları sayesinde Rusların Avdiyivka yönünde ilerleyişini durdurduklarını aktaran Sırskiy, "Savaş sırasında donatılan mevzileri kullanarak düşmanı Avdiyivka yakınlarında durdurmayı başardık. Ana tahkimat hattı, savunmamızın derinliklerine, çok daha uzağa yerleştirildi ve donatıldı." dedi.
Sırskiy konuşmasında, Rus ordusunun, 10 Ekim 2023'ten Avdiyivka'ya yönelik başlattığı en kapsamlı saldırılardan 17 Şubat 2024'e kadar önemli kayıplar verdiğini iddia etti.
Söz konusu tarihlerde Rus ordusunun Avdiyivka yönünde yaklaşık 47 bin askeri personeli kaybettiğini iddia eden Sırskiy, Ruslara ait 364 tank, 748 zırhlı savaş aracı, 248 topçu sistemi ve 5 uçağı imha ettiklerini söyledi.
Avdiyivka için çatışmalar sırasında Ukrayna savunma güçlerince 95 Rus askeri esir aldıklarını aktaran Sırskiy, öte yandan bu yönde 25 Ukraynalı askerin de esir düştüğünü belirtti.
Sırskiy, ayrıca son iki ayda Ukrayna genelinde uçak ve gemileri vurarak Rusya Hava ve Deniz Kuvvetlerine önemli hasar verdiklerini de iddia etti.
Sırskiy, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yeterli miktarda mühimmat vermesi durumunda Rus saldırıların püskürtülmesi ve savaşı bitirmenin mümkün olacağını vurguladı.
Partner ve ortak ülkelerinden silah yardımına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Sırskiy, aynı zamanda yerel silah üretim imkanlarını da geliştirmeye devam ettiklerini aktardı.
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