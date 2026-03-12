Ukrayna Görüşmeleri İstanbul'da Sürebilir - Son Dakika
Ukrayna Görüşmeleri İstanbul'da Sürebilir

12.03.2026 09:27
Kremlin, Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da devam edebileceğini açıkladı. Peskov, saldırılara işaret etti.

MOSKOVA, 12 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusundaki görüşmelere katılan tarafların müzakerelere İstanbul'da devam etme olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Peskov çarşamba günkü basın toplantısında, "An itibarıyla müzakere sürecinin devam edeceği yönünde genel bir mutabakat bulunuyor, ancak bu konudaki spesifik ayrıntılar henüz belli değil" dedi.

Kiev'in düzenlediği saldırılarda giderek daha gelişmiş yöntemler kullandığını belirten Peskov, bu nedenle vatandaşlarını korumak için daha yüksek teknolojili karşı tedbirler almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın salı günü Bryansk bölgesinde yerleşim yerleri ve sivil altyapıyı hedef alan yüksek etki gücüne sahip füzelerle büyük bir saldırı düzenlediğini kaydeden Peskov, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin de yaralandığını söyledi.

Peskov, "Kiev'in Bryansk bölgesine yönelik saldırısında olduğu gibi eylem ve hareketlerde bulunma riskini ortadan kaldırmak için" özel askeri operasyonu sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak zorunda olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

