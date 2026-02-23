Ukrayna İçin Barış Zirvesi Paris'te - Son Dakika
Ukrayna İçin Barış Zirvesi Paris'te

23.02.2026 14:02
30'dan fazla ülke, Ukrayna'ya barış sağlamak için Paris'te bir araya gelecek.

Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya destek veren 30'u aşkın ülkeden oluşan Gönüllüler Koalisyonunun yarın Paris'te barışın güvence altına alınması hedefiyle çalışmalar yürütmek için bir araya geleceği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus ekonomisinin giderek zayıfladığını belirten Barrot, "Gölge Filosu" gemileri dahil bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

Barrot, AB bünyesinde Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinin hazır olduğunu ve bu yaptırımların bir an önce kabul edilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Bakan Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya destek veren 30'u aşkın ülkeden oluşan Gönüllüler Koalisyonunu Ukrayna'da barış anlaşması imzalandıktan sonra bu barışı güvence altına almaya yönelik "tarihi çalışmalarını" ilerletmek için yarın Paris'te toplayacağını duyurdu.

Gazze meselesine de değinen Barrot, Filistin Otoritesinin "reformu ve Hamas'ın silahsızlandırılması ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılmasını sağlayacak barış planını" desteklediklerini yineleyerek, "Nihai hedef iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasıdır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın reform konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini isteyen Barrot, İsrail'i de iki devletli çözümü tehlikeye atan E1 yasa dışı konut projesinden ve Batı Şeria ile ilgili son haftalarda aldığı "ciddi kararlardan" geri adım atmaya çağırdı.

Barrot, bölgesel güvenliğin Lübnan'ın güvenliği için de önemli olduğunu ve 5 Mart'ta Paris'te Lübnan silahlı kuvvetlerine destek amacıyla uluslararası bir konferans yapılacağını ifade etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan insani krizin de unutulmadığını dile getiren Barrot, Ekim 2025'te Paris'te yapılan uluslararası konferansta toplanan 850 milyon avro insani yardımın bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Rusya, Paris, Son Dakika

