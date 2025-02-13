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Ukrayna için Güçlü Güvenlik Garantileri Gerekli

Bakan Baerbock, Ukrayna'nın barışı kabulü için güvenlik garantileri gerektiğini vurguladı.

13.02.2025 16:47
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın uzun vadede barışı kabul edebilmesi için güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı konusunda en üst düzeyde diyalog kuracak olmasını Deutschlandfunk radyosuna değerlendiren Baerbock, "Ukrayna'nın uzun vadede barışı kabul edebilmesi için güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu açıkça ifade etmemiz çok önemli. Bu, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin daha fazla desteklenmesi anlamına geliyor. Ben ve diğer dışişleri bakanları da bu konuda önerilerde bulunduk." diye konuştu.

Ukrayna'nın, Avrupalıların ve Amerikalıların barış istediğini kaydeden Baerbock, "Bu nedenle Putin'in açıkça konuşmak istediğinin sinyalini vermesi gecikmiş bir adımdır. Üç yıldır Avrupalı komşularımızdan birini en acımasız şekilde bombalıyor. İşte bu yüzden barışa giden bir yol bulmamız çok önemli. Ancak bu barış, Ukrayna'nın egemenliğini koruyan ve her şeyden önce Avrupa kıtamızda bir daha asla böylesine acımasız bir saldırı savaşı yaşanmamasını sağlayan bir barış olmalıdır. Biz Avrupalılar, bunun için ortak sorumluluk almalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, Avrupa'nın barış ve güvenlik için varoluşsal bir kavşak noktasında olduğunu belirtti.

Avrupalıların kendi rollerini oynamalarının çok önemli olduğunu, Ukrayna'nın da alınacak kararlara dahil edilmesi gerektiğini aktaran Baerbock, "Avrupa barışı tehlikede. Bu yüzden biz Avrupalılar da işin içinde olmalıyız. İşte bu nedenle, bu çalkantılı zamanlarda bile tabii ki daha önce nadiren var olan bir şekilde yaşıyoruz. İyi olan şey, Avrupalılar olarak yakın ortaklıklar hazırlamış olmamızdır." dedi.

Avrupalıların neyin tehlikede olduğunun farkına varacak cesaret ve güce sahip olması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Kalıcı barışı sağlamamız ve bunun soğuk bir barış olmaması ve ardından diğer komşu Avrupa ülkelerine yönelik daha büyük bir saldırıya hazırlık olmaması bizim için elzemdir. " değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir ateşkesi güvence altına almak için Alman askerlerinin Ukrayna'da görev yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Baerbock, "Hiçbir güvenlik yoksa oraya tek başınıza asker gönderemeyeceğimiz kesinlikle açık. Amerikalıların, Rusların ve Çinlilerin de Güvenlik Konseyi'nde mutabık kalacağı, örneğin Körfez ülkelerinin de asker sağlayabileceği bir mavi miğfer misyonu tamamen farklı bir soru olurdu." yanıtını verdi.

Bakan Baerbock, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri destek açısından ABD'nin yerini alamayacağını ancak Amerikalılara, ABD'nin de Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu ifade etmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna için Güçlü Güvenlik Garantileri Gerekli - Son Dakika

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