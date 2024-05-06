Ukrayna İHA Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki Beryozovka köyünün yakınlarına İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Gladkov, İHA'ların hareket halinde olan minibüs ile otomobili vurduğunu ve araçlarda bulunanların birçoğunun "Agro Belogorye" işletmesinin personeli olduğunu ifade etti.

İşletmenin basın servisinden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.