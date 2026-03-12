Ukrayna İHA Saldırısında 8 Sağlık Çalışanı Öldü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Ukrayna İHA Saldırısında 8 Sağlık Çalışanı Öldü

12.03.2026 20:13
Rusya, Ukrayna'nın hastaneye düzenlediği İHA saldırısında 8 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki bir hastaneye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, 8 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 10 Mart'ta Donetsk bölgesindeki bir hastaneye İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı esnasında hastanede 130'dan fazla hastanın ve yaklaşık 50 sağlık personelinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastanenin askeri amaçla kullanılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırı bilinçli olarak düzenlendi. Bu, uluslararası insancıl hukukun ve ahlak normlarının ihlalidir. Kiev yönetiminin terör saldırısı sonucunda 8 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 9'u sağlık çalışanı olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Yaralılara gerekli destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

