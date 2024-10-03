Ukrayna Konsolosu Burdur Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

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(BURDUR) - Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.

Başkan Ercengiz, Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin'i makamında ağırladı.

Ercengiz, ziyarete ilişkin "Ülkelerindeki savaştan duyduğumuz üzüntüyü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir' veciz sözünü hatırlatarak savaşın bir an evvel bitmesini arzuladığımızı belirttik. Kardeşlik bağları kurmak üzere ilimizin ve kentimizin özelliklerini konuştuk. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.