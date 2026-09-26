Ukrayna, Krasnodar'daki rafineri ile Rostov'daki savunma tesisini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Krasnodar'daki rafineri ile Rostov'daki savunma tesisini vurdu

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Zelenskiy, Krasnodar'daki İlskiy Petrol Rafinerisi ile Rostov'da savunma fabrikası ve Pantsir-S2 kompleksini vurduklarını bildirdi. Rusya'nın Kiev, Zaporijya, Harkiv, Sumi ve Odessa'ya saldırılarında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı; 173 İHA'dan 134'ü etkisiz hale getirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Rostov bölgelerinde petrol rafinerisi ve bir savunma sanayisi tesisini hedef aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki bazı hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Krasnodar bölgesinde bulunan İlskiy Petrol Rafinerisi'ne saldırının yapıldığını kaydeden Zelenskiy şunları kaydetti:

"Uzun menzilli imkanlarımız ayrıca Rostov bölgesinde de devreye girdi. İşgalcilere füze ve topçu bileşenleri sağlayan bir fabrika ile 'Pantsir-S2' (hava savunma sistemi) kompleksi vuruldu. Bu savaş için çalışan lojistik tesislerine de yaptırımlarımız (saldırılar) uygulandı. Karadeniz'de de sonuçlar var."

Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Ukrayna'ya yapılan saldırılarda 2 kişi öldü ve 14 kişi yaralandı

Zelenskiy diğer bir paylaşımda, Rus ordusunun ülkesine yönelik sürdürdüğü hava saldırılarını de değerlendirdi.

Başkent Kiev, Zaporijya, Harkiv ile Sumi ve Odessa bölgelerine bu gece hava saldırılarının düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığı tarafındna yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye fırlattığı 173 adet insansız hava aracından (İHA) 134'ünün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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