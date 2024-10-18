Ukrayna, Kruglyakivka'yı Geri Aldı

Ukrayna ordusunun, ülkenin Harkiv bölgesinde yer alan Kruglyakivka yerleşim yerini Rus ordusundan geri aldığı bildirildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Harkiv bölgesinde Kupyansk ilçesine bağlı Kruglyakivka yerleşim yerindeki Rus ordusuna yönelik karşı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, GUR'a bağlı özel kuvvetler birlikleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 77. hava aracı tugayının ortak operasyonu sonucu Kruglyakivka'nın Rus ordusundan geri alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Kupyansk şehrinin savunması açısından büyük önem taşıyan Kruglyakivka'nın yeniden kontrol altına alınmasına yönelik operasyonun 7-14 Ekim tarihlerinde düzenlendiği kaydedildi.
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