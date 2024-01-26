Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye ile güçlü ve stratejik bir ortaklık geliştiriyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere ilişkin, "Çok önemli olayların eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde, özü itibarıyla çok güçlü ve çok önemli bir stratejik ortaklık geliştiriyoruz." dedi.

Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde AA muhabirine, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Ukrayna'nın 3 Şubat 1992'de diplomatik ilişkilerini tesis ettiğini ve bu süreçte birçok başarı sağlandığını aktaran Bodnar, ikili ilişkilerin 25 Ocak 2011'de Stratejik Ortaklık Seviyesi'ne yükseltildiğini hatırlattı.

Bodnar, mevcut siyasi duruma işaret ederek, "Çok önemli olayların eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde, özü itibarıyla çok güçlü ve çok önemli bir stratejik ortaklık geliştiriyoruz." diye konuştu.

"Çok güçlü bağlarımız var"

Türkiye ile Ukrayna arasında "özel bir ortaklık" olduğunu anlatan Bodnar, karşılıklı olarak pasaportsuz seyahat imkanı ve vatandaşların üç ay boyunca vizesiz Türkiye veya Ukrayna'da kalabilmesini bu ortaklıklara örnek gösterdi.

Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması (SAT) imzalandığını, bu anlaşmanın 2024 yılında uygulanmaya koyulmasını umduklarını söyledi.

İki ülkenin turizm alanındaki işbirliğine de değinen Büyükelçi Bodnar, savaştan önceki dönemde çok sayıda Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bunun turizm alanında en önemli başarılardan biri olduğunu aktardı.

Bodnar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "güçlü bir ilişkiye sahip" olduğu değerlendirmesini yaparak, "korkunç savaş" döneminde Türkiye'nin çok güçlü desteğini hissettiklerinin altını çizdi.

Savaştan sonra Türkiye'de yaşayan çok sayıda Ukraynalının arasında birçok yetim çocuğun bulunduğunu anlatan Bodnar, "Dolayısıyla çok güçlü bağlarımız, çok önemli işbirliklerimiz ve çok verimli bir geleceğimiz var, çünkü aynı zamanda gelecek için, yeniden yapılanma için, birlikte çalışmak için, uluslarımızın yararı için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodnar, iki ülke arasında gelenek, kültür, mutfak gibi çok fazla konuda benzerlik olduğunun, Ukrayna'da çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığının altını çizerek, iki ülkenin aynı zamanda Karadeniz kültür mirasını da paylaştığını, Osmanlı mirasından gelen pek çok ortak noktaları bulunduğunu belirtti.

Türk iş dünyasının Ukrayna'daki etkisi

Büyükelçi Bodnar, Türk şirketlerinin Ukrayna'daki etkisine atıfta bulunarak, "Türk iş dünyası çok cesur, savaşa rağmen Türk işletmeleri Ukrayna'da büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Türk şirketlerinin Ukrayna'da "çok iyi iş" yaptığını vurgulayan Bodnar, Türk firmalarının çeşitli alanlardaki varlığına işaret etti ve diğer firmaları da Ukrayna'ya davet etti.

Bodnar, Türkiye ve Ukrayna'dan üst düzey katılımlarla ülkesinin yeniden yapılanması konusunda gelecek hafta İstanbul'da bir forum düzenlenmesinin planlandığını, bu toplantının şirketleri Ukrayna'ya çekmek için önemli olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın iş dünyası için risk oluşturduğuna ve yeniden inşa sürecinin önemine işaret eden Bodnar, "Savaştan sonra pazarın istekli tüm şirketler için tamamen açık olacağına inanıyoruz. Projeleri hayata geçirmek ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapmak isteyenler için gerekli koşulları yaratacağız." diye konuştu.

Bodnar, savaşın başlamasının ardından Türk yetkililerin, Ukrayna'ya destek verdiğini ve barış için çalışmalarda bulunduğunu söyleyerek, Türkiye'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından ortaya konan "Barış Formülü"nün toplantılarına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Karadeniz Tahıl Girişimi için minnettarız"

Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin gıda güvenliği konusundaki önemine ve Türkiye'nin buradaki konumuna da değinen Bodnar, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türk diplomasisinin başarılarından biriydi ve bunun için gerçekten minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Bodnar, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemli getirilerine vurgu yaparak, "Çoğunlukla Ruslar tarafından yayılan, tahılın ihtiyacı olan ülkelere gitmediğine dair pek çok ses duyduk ama bu doğru değil." dedi.

Tahılın belirli bir miktarının Türkiye'ye teslim edildiğini ve burada işlendiğini kaydeden Bodnar, bunların Afrika ve Asya ülkelerine yollandığını da aktardı.

Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna'dan Tahıl" isimli girişimlerinin de olduğunu belirterek, ortaklarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ülkeler için çalıştıklarının altını çizdi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin "işlevselliğine" dikkati çeken Bodnar, Rusya'yı bu girişimin dışına çıkmak ve yaptırımları devre dışı bırakmakla suçladı. Ukrayna Büyükelçisi, "Şimdi Ukrayna gıdasının uluslararası pazarlara ulaştırılması için daha elverişli koşulların yaratılmasına yönelik olası fırsatlar üzerinde çalışalım." diye konuştu.

Bodnar, Ukrayna limanlarından, Türk boğazları üzerinden uluslararası pazarlara güvenli rotalar oluşturulduğunu kaydederek, Türkiye'ye Karadeniz'deki mayın temizleme çalışmaları için teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güncel duruma değindi

Savaştaki güncel duruma da değinen Bodnar, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı söz konusu. Biz toprağımızı, vatanımızı ve halkımızı savunuyoruz." diye konuştu.

Bodnar, Ukrayna'nın savaştaki durumunu "Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki bağımsızlık mücadelesine" benzeterek, Ukrayna'ya yardım yapan ülkelere teşekkür etti ve Türkiye'nin de savaşın başından itibaren ülkesine yardımda bulunduğunu kaydetti.

Rusya'nın askeri ekipman açısından üstün olduğunu dile getiren Büyükelçi Bodnar, "Eğer müttefiklerimiz tarafından teslim edilen 100 tank ile Ruslar tarafından cepheye teslim edilen 2 bin tankı karşılaştırırsanız, bu yetersiz bir karşılaştırma olur." ifadelerini kullandı.

Bodnar, Ukrayna'ya yardımların devam edeceğine inandıklarını vurgulayarak, "Ancak her ülkenin kendi çıkarları olduğunu, kendi sorunları olduğunu ve şu anda ABD'de gördüğümüz gibi kendi sıkıntıları olduğunu anlıyoruz. Avrupa Birliği (AB) içindeki tartışmaları da görüyoruz." dedi.

Bu durumun Ukrayna'yı etkilediğine işaret eden Bodnar, "Bunun Ukrayna'daki durum üzerinde etkisi var, ancak yine de Ukraynalı askerlerin morali üzerinde etkisi yok ve bizde herhangi bir tavize yol açmıyor. Dolayısıyla, Ukrayna'ya dayatılacak olan Batı'nın ya da Doğu'nun iradesi değildir. Bu sadece Ukrayna halkının topraklarımızı savunma iradesidir ve geleceği onlar belirleyecektir." diye konuştu.

Bodnar, Ukrayna'nın, barış görüşmelerine başlamak için "Rusya'nın güçlerini geri çekmesini" istediğini vurgulayarak, çekilme olmadan yapılacak bir anlaşma halinden savaşın devam edebileceğini ya da birkaç yıl içinde yeniden çıkabileceğini savundu.

Ukrayna'nın savaşta başarılı olması durumunda bunun Türkiye'nin de çıkarına olacağını, Karadeniz'in daha istikrarlı, daha güvenli ve ekonomik işbirliği için daha uygun hale geleceğini söyleyen Bodnar, ülkesini "Türkiye'nin dostu" olarak tanımladı.

Bodnar, Türkiye ile Ukrayna'nın teknoloji ve savunma sanayisinin de dahil olduğu çeşitli alanlarda işbirliği içinde olduğunu sözlerine ekledi.